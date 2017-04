Bar realiza noite dedicada ao rock com particpação do vocalista do Raimundos

Vocalista da banda Raimundos, o Digão, volta a Manaus nesta quinta-feira (20), a partir das 21h, no Pirata Pub, localizado no hotel Da Vinci, Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Acompanhado pela banda amazonense Critical Age, ele promete um show inesquecível pra quem curte rock nacional e é fã dos Raimundos, na noite ‘Rock da Inconfidência’.

Os ingressos para o show do Digão podem ser adquiridos por R$ 40 inteira e R$ 20 estudante, diretamente, no Da Vinci Hotel ou no site do Pirata Pub.

O vocalista da Critical Age, Arlley Souza, falou que as expectativas para o novo show são muito boas e que é “sempre uma honra” tocar com o Digão. “É um super honra tocar com esse cara gente boa e ícone do nosso rock. Digão escolheu algumas músicas do repertório e outras foram sugeridas por nós. A ideia é ter um show para galera curtir e se divertir”, explicou.

A Critical Age tem 16 anos de estrada e já fez participação em shows com várias bandas do cenário nacional como Capital Inicial, Titãs, CPM22, Biquini Cavadão e os Raimundos. “Estamos muito felizes por tocar em mais esse evento. O Digão, principalmente, que é também referência de perseverança e superação nos Raimundos”, disse Arlley.

Além do Digão, a festa também vai contar com o Especial Charlie Brown Jr., produzido pela banda Fullgas. “Será uma noite única para quem curte rock, o Digão vai lembrar e reunir muitas gerações”, afirmou o sócio-proprietário do Pirata PUB, Gutenberg Santos.

