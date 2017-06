Bar no Centro de Manaus é furtado e prejuízo é de R$ 10 mil

Prejuízo totaliza R$ 10 mil – Reprodução

Aproximadamente R$ 10 mil em pertences foram furtados durante a madrugada desta terça-feira, do Bar do Armando, localizado na rua 10 de Julho, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Além de bebidas e cigarros, funcionários do bar contabilizaram que um aparelho de televisão também foi furtado.

Conforme o tenente Leonardo Pessoa, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um funcionário percebeu o sumiço dos objetos quando chegou ao local, por volta das 13h. Segundo ele, o crime pode ter sido praticado por alguém que tenha a chave de uma das portas, uma vez que o local não possuía sinais de arrombamento.

“As portas estavam intactas. Não tinha nada quebrado, nem arrombado. O suspeito entrou pela porta da frente e levou o que conseguiu. Um funcionário relatou que, contabilizado, o prejuízo chega a R$ 10 mil”, explicou.

O local não possui câmeras de segurança, mas proprietários do estabelecimento foram orientados a comparecer à sede do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para registrar a ocorrência e assim começar a investigação.

