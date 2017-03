Bar itinerante oferece drinks com estrutura móvel para eventos

Um bar móvel, destinado a atender todo o tipo de festas, das menores e mais restritas até as mais grandiosas, oferecendo um cardápio variado de bebidas personalizadas. Há quase ano no mercado, o Let’s Drink foi criado em abril do ano passado pelo empresário Leonardo Saboia, 28, e hoje é um diferencial nos eventos para os quais o serviço é contratado.

“Oferecemos uma diversidade de drinks, combinando frutas, bebidas e outros ingredientes. Os clientes não precisam se preocupar com nada, pois levamos toda a estrutura e material para os locais”, explica.

Para Saboia, é importante atender bem e entregar um serviço de qualidade. “Todos os nossos produtos são selecionados com cuidado. As frutas são fresquinhas, compradas no mesmo dia. As bebidas são de acordo com a vontade do cliente. Por exemplo, a vodca que utilizamos é padrão, mas se nos for solicitado uma bebida mais ‘premium’, nós providenciamos”, destaca.

O empresário, que divide suas atividades com a imobiliária da qual também é proprietário, conta que a clientela tem preferência por drinks tradicionais como caipirinha, caipirosca e suas variantes, além daqueles que misturam morango e outras frutas, como maracujá e limão.

“O ‘mojito’, drink caribenho que leva rum, hortelã e suco de limão, também é bastante pedido. Outro que faz sucesso é o composto de cachaça, mel e limão”, ressalta Leonardo Saboia.

Presença em grande evento

No domingo passado, dia 18 de março, a Let’s Drink esteve presente em dois camarotes do Villa Mix, durante a quinta edição do festival de música sertaneja, realizado na Arena da Amazônia. “Foi bastante desafiador porque tive que atender a dois camarotes ao mesmo tempo com clientes bem exigentes”, afirma.

O serviço da empresa, cobrado conforme o número de convidados da festa, pode ser contratado por meio do contato (92) 99116-8229. O trabalho é divulgado na rede social Instagram (letsdrinkbr).

Kássino Nunes

EM TEMPO