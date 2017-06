Bar do Boi promove despedida rumo a Parintins neste sábado

Alô, alô Parintins! Faltando poucos dias para o espetáculo ‘A Poética do Imaginário Caboclo’ na arena do Bumbódromo, o Movimento Marujada promove a despedida do Caprichoso no Sesi Clube do Trabalhador, Zona Leste de Manaus. Neste sábado, 24 de junho, o Bar do Boi fará a retrospectiva de mais uma temporada de sucesso. Dois dos maiores ídolos do Festival de Parintins subirão ao palco: o Levantador de Toadas do Caprichoso, David Assayag, e o Pop da Selva, Arlindo Jr. Os shows terão as participações da Marujada de Guerra, grupos de dança e torcidas.

O Bar do Boi também contará com Edilson Santana, Fabiano Neves, Junior Paulain, Renato Freitas, Klinger Araújo, Germano Martins, Paulinho Viana, Jardell Bentes, Itamar Benarroz, Vanessa Alfaia, Luciano Araújo, Patrycky Monteiro e Junior Dutra, além das bandas Movimento Caprichoso e Canto da Mata – todos com marcantes passagens pelo evento, recordando grandes momentos da temporada.

O ‘Alô, Alô Parintins!’ tem início às 21 horas e para o presidente do Movimento Marujada, Carlos Nery, será apenas um ‘até logo’. “Estamos confiantes na volta de Parintins com o título do Festival”. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do evento a R$ 20, com benefício de meia entrada a sócios do Caprichoso e estudantes, com carteira. Informações podem ser obtidas pelo fone 99159-2780.

