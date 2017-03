Bar do Boi homenageia Galera em abertura da temporada

O Movimento Marujada promove neste sábado, 1º de abril, a abertura da temporada de Bar do Boi em Manaus. O tradicional evento será realizado em novo local – o Sesi Clube do Trabalhador, na avenida Cosme Ferreira, zona leste da capital.

O Bar do Boi iniciará sua vigésima nona temporada com uma homenagem à Galera – o item 19 do Caprichoso –, celebrando os 20 anos da Força Azul e Branca (FAB). A torcida oficial reunirá várias gerações de apaixonados torcedores para festejar o marco histórico.

Entre as atrações, mais de quinze artistas e bandas, além dos itens oficiais Edmundo Oran (Apresentador), David Assayag (Levantador de Toadas), Prince (Amo do Boi) e Marujada de Guerra prometem agitar os torcedores azulados com grandes sucessos e toadas do CD “A Poética do Imaginário Caboclo”, de 2017. Coreografias e animação ficarão por conta do Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Troup Caprichoso, Raça Azul e da homenageada Força Azul e Branca (FAB).

O Bar do Boi tem início às 21 horas e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Mesas estão à venda no escritório do Movimento Marujada, localizado non prédio da Rádio Rio Mar, Centro da capital. Informações podem ser obtidas pelo fone 99159-2780.

Com informações da assessoria