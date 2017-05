‘Bankête Amazôniko’ encerra temporada

Despertar a reflexão sobre o “soterramento” da cultura amazônica por influência dos hábitos norte-americanos, a partir de experiências visuais, olfativas e de paladar, é o principal objetivo da performance “Bankête Performátiko Amazôniko”, que encerra a temporada de apresentações neste sábado (27), a partir das 17h30, no espaço cultural Da Várzea das Artes, localizado no conjunto Jardim Yolanda, bairro Parque 10, zona Centro-Sul.

A concepção do projeto é do artista independente Francisco Rider. De acordo com ele, o público poderá participar do ritual, não apenas contemplando, mas sentindo e saboreando os alimentos servidos, junto aos performers. “O foco é proporcionar experiências sensoriais e reminiscências de uma Manaus que está sendo ‘soterrada’, por meio de elementos da gastronomia local”, explica.

Rider opina que a cultura amazônica tem sido preterida pela hegemonia dos costumes norte-americanos disseminados na região desde a época do ciclo da borracha e depois com a chegada da Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Em meio a tantos alimentos industrializados, é uma oportunidade para o público ter contato com alimentos in natura, próprios da nossa região, e lembrar da importância cultural que esse momento busca despertar”, afirma. O artista amazonense ressalta, ainda, que a performance é uma intervenção urbana e contemporânea em um ambiente amazônico. O acesso ao evento custa R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

Dinâmica

Durante o “Bankête Performátiko Amazôniko”, definido por Francisco Rider como um “ritual gastronômico performativo contemporâneo, inspirado livremente na rica gastronomia amazônica, com seus cheiros, temperos e sabores”, público e performers degustarão em comunhão. O banquete é montado no chão, com a utilização de pequenos bancos.

Francisco Rider explica que, na ocasião, os performers estarão envoltos em tecidos de chita florados, como uma forma de lembrar outra característica regional.

“Quando criança, em Manaus, ouvi muito as pessoas dizerem que usar chita era brega, que era tecido pra pobre, que era roupa para ‘gente do interior’, ‘roupa de quadrilha’. Enfim, visões limitadas e preconceituosas sobre um tecido que mostra tanta brasilidade. É algo que remete a memórias e provoca um diálogo entre a tradição e o contemporâneo. Nos remete às mesas de comer dos flutuantes de Manaus, nos faz lembrar Amazônia urbana, ribeirinha e dos barrancos, nos invade o corpo de cores fortes cheiros e sensações, nos faz ouvir ‘radinho’ de pilha, nos faz dançar Teixeira de Manaus”, destaca.

O artista lembra que a proposta da performance não é para empanturrar-se de comida, mas que a experiência é minimalista. “Serviremos um cardápio que provoque reminiscências involuntárias da infância manauara, como, por exemplo, as broas e cascalhos que são vendidos nas feiras urbanas da cidade”, conta.

Artista

Francisco Rider é um artista de talento reconhecido por diversas premiações. Em 2010, recebeu o prêmio Funarte Klauss Vianna de Dança, e o prêmio Proarte, da Secretaria de Cultura do Amazonas, pela pesquisa coreográfica “Figuras Caminhantes/Figuras Transitórias”. No ano anterior, também recebeu o mesmo reconhecimento pelo projeto

“Verde Banguelo/

Alteração”.

Entre os anos de 1986 e 2006, morou no Rio de Janeiro, em São Paulo e Nova York (EUA), cidades onde obteve formação artística. Frequentou a escola estadual de danças Maria Olenewa (RJ), a Master Dança I, da Secretaria de Cultura de São Paulo (SP), e ainda participou do Programa de Residência Artística para Coreógrafos, da Duke University, nos Estados Unidos.

Kássio Nunes

EM TEMPO