Banhista é atacado por tubarão em Fernando de Noronha

Um turista de São Paulo, de 49 anos, foi atacado por um tubarão quando estava tomando banho na Praia do Leão, em Fernando de Noronha, nesta sexta (30).

Segundo nota divulgada pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), o banhista estava na zona de arrebentação das ondas do mar, quando um tubarão se aproximou, ocasionando um contato que causou ferimentos leves no banhista, o incidente aconteceu às 14h30. Atendido no Hospital São Lucas, o turista passa bem.

Outro caso

Em dezembro do ano passado, no dia 23 de dezembro, o turista Márcio de Castro Palma perdeu o antebraço direito após ser atacado por um tubarão na Praia do Sueste. O local funcionou em horário especial até o dia 4 de janeiro de 2016.

Jair Dos Santos Cortecertu

Folhapress