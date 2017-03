Bando troca tiros com polícia e três são baleados

Três suspeitos, identificados como Emanuel Erick Bezerra de Moraes, 24, Diego Oliveira, 29, e Manoel Rosinaldo Neves de Souza, 38, foram baleados na tarde desta quarta-feira (15), durante uma troca de tiros com policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Ao todo, seis homens foram presos, em flagrante, no momento em que o grupo tentava assaltar um cliente de uma agência bancária, localizada nas proximidades da rua Salvador, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

De acordo com o titular do DRCO, Guilherme Torres, o trio reagiu a abordagem. Na ocasião, houve uma perseguição seguida da troca de tiros.

“Eles foram baleados e passam bem. Nesta quinta-feira (16), iremos apresentar todos os envolvidos que foram presos”, declarou o delegado, que até às 16h, ainda estava em diligências sobre o caso.

Conforme o soldado Erick Silva, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um revólver calibre 380 também foi apreendido com os suspeitos.

“Eles deram entrada por volta das 13h no Pronto-socorro 28 de Agosto. Não foi nada tão grave. Sabemos que um deles conseguiu fugir em uma motocicleta não identificada e outro continua sendo procurado”, explicou o soldado.

Os suspeitos foram identificados pelos policiais e já vinham sendo investigados por equipes do DRCO. Uma fonte policial informou ainda, que os criminosos são especialistas em crimes de saidinhas de banco. O estado de saúde deles não foi informado.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO