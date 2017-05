Bando troca tiros com a PM após roubar motocicleta

Suspeitos envolvidos em roubos e furtos de veículos foram presos, na tarde deste domingo (7), após um GPS entregar a localização do bando, que tentava embarcar uma motocicleta roubada em um automóvel, de modelo Saveiro, de cor cinza e placa NON-9072. A ocorrência aconteceu no bairro do Zumbi, Zona Leste de Manaus, às 13h30.

Depois de ser assaltado, o dono da motocicleta, modelo Honda XRE-300, cor preta e placa PHK 3529, Leonan Eduardo do Rosário, começou a acompanhar a trajetória do veículo, por meio do aparelho de localização. Ao avistar uma viatura de polícia, na avenida Cosme Ferreira, relatou o que tinha acontecido.

De acordo com o capitão da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Alberto Neto, a vítima parou a viatura da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e informou que tinha acabado de ser assaltada. Ele também disse que estava acompanhando a moto pela localização do GPS.

Segundo o Capitão da PM, por meio do aparelho de localização foi possível verificar que a motocicleta estava no bairro Cidade de Deus, Zona leste da cidade. A viatura seguiu para o local indicado e quando chegou lá, os policiais avistaram os cinco homens colocando a moto na carroceria do saveiro. Segundo o capitão, os suspeitos – ao avistarem a polícia -entraram no carro e tentaram fugir. Durante a perseguição, eles atiraram na direção da guarnição – que revidou.

“O saveiro foi apreendido, já a moto foi entregue ao dono. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia e ficaram à disposição da Justiça”, disse Alberto Neto.

Capturados

Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi alvejado. Após tentativa de fuga frustrada pela PM, três elementos foram capturados e outros dois conseguiram escapar correndo. Andrews Teixeira Tavares, 27, e Kedson da Costa Bastos,22, foram encaminhados para a 9ª Cicom.

O outro suspeito ferido foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, na Zona Leste. O nome do suspeito e nem o estado de saúde foram divulgados pela PM.

Armas lançadas no igarapé

Conforme Alberto Neto, as armas usadas pelos suspeitos foram lançadas em um igarapé, nas proximidades do bairro de Cidade de Deus. Entretanto, um simulacro (arma falsa) foi encontrado dentro do veículo e recolhido pela PM para ser periciado.

Henderson Martins

