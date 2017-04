Bando mata uma pessoa e deixa dois feridos no Mutirão

Um bando armado com pistolas, ocupando dois carros, mataram o industriário, Ronaldo Guedes Bezerra, 33, com sete tiros, maioria na cabeça, e deixou dois homens conhecidos como ‘Paulinho’ e ‘Carteiro’, gravemente feridos. Os suspeitos teriam efetuado mais de 30 tiros por volta das 21h30 do último sábado (8) na rua Penetração 4, na esquina com a rua 9, no conjunto Mutirão, situado no bairro Amazonino Mendes, Zona Leste de Manaus. Vários estabelecimentos, casas e até igreja ficaram com marcas de tiros.

De acordo com a vizinhança, os suspeitos efetuaram pelo menos 30 disparos levando pânico na rua. Os moradores informaram que Ronaldo, estava na calçada da mercearia JG Paz, enquanto ‘Carteiro’ e ‘Paulinho’ estavam no Jambeiros Bar, quando os dois carros pararam na rua. Ainda conforme testemunhas, o grupo abriu fogo, primeiramente, contra Ronaldo e depois contra o grupo que estava do outro lado da rua. Paulinho foi gravemente ferido no abdômen.

Uma outra testemunha, que não quis se identificar, reclamou da omissão de uma viatura da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) que não deteve os suspeitos no momento da ação. “ Ficaram foi com medo dos bandidos, nem regiram e recuaram. Saíram com metralhadora na mão e não tiveram ação de fazer nada enquanto os bandidos atiravam para todo lado”, Reclamou. Familiares disseram que Ronaldo não tinha envolvimento com o crime.

Ronaldo morreu na hora, e ‘Paulinho’ e ‘Carteiro’, foram levados para os hospitais Plantão Araújo e João Lúcio, ambos na Zona Leste, e seguem internados. Ainda não se sabe o que teria motivado o ataque ao local e aos moradores, mas o caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Joandres Xavier

EM TEMPO