Bando invade empresa no Nova Vitória e troca tiros com vigilantes

Quatro homens armados invadiram a empresa Indústria de Transformadores do Amazonas (Itam) Ltda., localizada na rua Palmeiras do Miriti, bairro Nova Vitória, Zona Leste, mas os seguranças do local impediram a ação dos criminosos. Durante a tentativa de roubo, que aconteceu na noite do último sábado (22), ocorreu uma troca de tiros entre os assaltantes e vigilantes da empresa. Ninguém ficou ferido e o os criminosos fugiram sem roubar o local.

Funcionários relataram a polícia que o bando invadiu a empresa após pular o muro. Mas dois cachorros latiram e despertaram os vigilantes da presença de pessoas estranhas dentro da empresa.

A polícia foi ao local do crime, mas não conseguiu prender os supostos assaltantes. Os policiais orientaram os seguranças a registrar o caso na Delegacia de Roubos Furtos e Defraudações (DERFD), mas até a publicação desta matéria a tentativa de roubo não tinha sido registrada em nenhuma delegacia polícia.

Jornal AGORA