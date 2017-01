Bando invade e rouba agência dos Correios em Rio Preto da Eva

Três homens armados invadiram a unidade dos Correios, situada na rua Governador José Lindoso, no Centro do município de Rio Preto da Eva (localizado a 57 Km de Manaus), na tarde desta terça-feira (10). Segundo a Polícia Militar, o trio trancou três funcionários no cofre antes de fugir levando o dinheiro da agência. A quantia levada não foi revelada pela polícia.

De acordo com o cabo M. Araújo, os policiais foram acionados após um funcionário, que estava fora da agência, ouvir o barulho e o pedido de socorro das vítimas, que estavam batendo na porta do cofre para chamar atenção. Após a guarnição chegar, os servidores foram libertados.

“Quando a PM chegou, a equipe encontrou o gerente e dois funcionários, que trabalham no caixa, presos no cofre. Testemunhas contaram que os infratores conseguiram fugir em uma motocicleta. Há a suspeita de que haja mais envolvidos no caso, que fugiram em um carro. Até o momento, não temos detalhes sobre os veículos”, disse.

Os policiais vão analisar os vídeos de segurança da agência para conseguir mais detalhes sobre os suspeitos. Assim, a polícia poderá dar continuidade nas buscas para prender o bando.

Manoela Moura

EM TEMPO