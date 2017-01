Bando faz motorista de refém e rouba metalúrgica no Distrito

Uma metalúrgica foi invadida por três homens armados, na tarde desta segunda-feira (16), na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Os suspeitos fizeram um motorista fretista de refém e tentaram roubar o cofre da empresa. Essa é a terceira vez que este tipo de crime ocorre no estabelecimento em 15 dias e a quinta no período de um ano.

De acordo com informações da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os infratores abordaram um homem que realiza fretes, em um veículo modelo Fiat Estrada, placa JWX-0709 e cor vermelha, e o obrigaram a levar o bando até a metalúrgica.

O fretista de 50 anos, que não quis ter o nome revelado, contou que ele foi abordado por um homem na feira da Panair, no Educandos, Zona Sul. O suspeito disse que precisava buscar um material no Distrito.

“Quando a gente chegou na bola do Armando Mendes, ele pediu para parar o veículo. Ele disse que iria comprar água, mas que iria em outro carro. Nisso, mais dois homens entraram e disseram que iam ajudar no carregamento. Um pouco depois, eles avisaram que iam roubar um cofre e que eu tinha que fazer o que eles mandavam”, detalhou.

Segundo o motorista, durante a ação, ele implorou para não morrer e seguiu as ordens dos suspeitos. Ele levou a dupla no lugar indicado.

“Quando a gente chegou lá, eles saíram, pediram a chave do carro e falaram pra eu não sair de lá. Eles ameaçaram me ‘papocar’ (atirar contra ele). Mas, quando eles entraram na empresa, eu saí correndo e fui avisando do assalto. Depois me escondi no mato e só sai quando vi uns trabalhadores. Eles me avisaram que os assaltantes tinham ido embora”, relatou.

O sócio proprietário da metalúrgica, Carlos Félix, 42, explicou que no local tinham oito funcionários no momento do assalto, sendo que um estava na administração e os outros na linha de produção. No estabelecimento há dois cofres antigos que não são utilizados e, por isso, os infratores levaram apenas pertences pessoais das vítimas.

“Disseram que eles já chegaram perguntando pelo cofre. Mas eles só levaram carteiras, celulares e notebooks. Em um ano, essa é a quinta vez que isso acontece. Aproveito para reclamar que o Distrito está abandonado. Cheio de galpões abandonados e que viraram esconderijos de ladrões”, destacou.

Conforme o tenente da 25ª Cicom, Mauricio Guilherme, após a fuga dos suspeitos, eles abandonaram o veículo na avenida Autaz Mirim, Zona Leste.

“Agora vamos informar as características dos infratores para 29ª Cicom, responsável pela área, para realizarem a buscas”, disse.

O caso será registrado no 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manoela Moura

EM TEMPO