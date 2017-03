Bando é preso por tráfico de drogas no conjunto Manôa

Alesson Neste Matias, 19, Adalton de Castro Bento, 33, Erlesson Pedro de Aguiar, 20, José Fagner Melo Braga, 20, Jhon Carlos de Moraes Menezes, 22, foram presos, nesta segunda-feira (27), na rua 3 do conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, por envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, dois adolescente, com idades de 14 e 17 anos, foram apreendidos.

O bando foi preso por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) durante patrulhamento de rotina naquela região da cidade. De acordo com o tenente da PM, Cabral, os PMs avistaram um homem em atitude suspeita que, após perceber a presença de uma viatura, tentou fugir do local.

“Ele estava caminhando e quando a equipe tentou aproximação ele desceu uma escadaria e entrou em uma casa. Conseguimos entrar na residência, onde estavam os demais infratores. Durante revista no imóvel encontramos 900 trouxinhas de pasta base de cocaína e uma porção com 250 gramas da mesma substância”, informou.

Ainda segundo o tenente, todos as pessoas que estavam na residência, foram conduzidas para a sede do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Alesson, Adalton, Erlesson, José e Jhon foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Eles serão encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus. Os dois adolescentes foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Isac Sharlon

EM TEMPO