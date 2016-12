Bando é preso com cerca de dois quilos de drogas em casa na Zona Sul de Manaus

A equipe do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Jeff David Mac Donald, prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (30), Elivaldo Valentim Lima, 45, conhecido como ‘Tuti’; o filho dele, Ewerton Tavares Valentim, 25; Frank Gomes da Silva, 43, e Odilon Fonseca Pereira Junior, 47, envolvidos com o tráfico de drogas na capital.

De acordo com a autoridade policial, as prisões ocorreram na casa de ‘Tuti’, situada na Rua Girassol, Beco Severiano Vieira, bairro São Francisco, Zona Sul da cidade de Manaus. Segundo Mac Donald, as investigações em torno do caso tiveram início na última segunda-feira (28), com a prisão em flagrante de Karina Souza Ramos, 20, com 60 trouxinhas e uma porção média de drogas.

Conforme o delegado, a equipe do 6º DIP foi informada que o mesmo fornecedor de Karina estaria levando entorpecentes para a casa de ‘Tuti’, chefe do bando, local onde foram efetuadas as prisões dos infratores. Mac Donald ressaltou que durante abordagem no lugar foi constatada a existência de cinco pessoas no interior do imóvel. Uma delas conseguiu empreender fuga após troca de tiros com os policiais civis.

“Dois elementos saíram correndo. Um deles é o fornecedor da droga, identificado como Silvio José Travassos, conhecido como ‘Cobra’. O outro é Odilon, que foi alvejado de raspão e acabou interceptado. Com ele apreendemos um revólver calibre 32 contendo duas munições intactas e duas deflagradas”, explicou o titular do 6º DIP.

Mac Donald declarou que após a situação ser controlada os policiais civis entraram na casa onde os infratores estavam e encontraram quase dois quilos de drogas, divididas em 725 kits de pasta base de cocaína e oxi, uma porção grande de cocaína e uma porção grande de pasta base de cocaína. No imóvel eles também apreenderam material para preparo e embalo dos entorpecentes, além de uma balança de precisão.

Elivaldo, Ewerton, Frank e Odilon foram conduzidos ao prédio da unidade policial. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi constatada, em nome de Odilon, a existência de um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, em trâmite na 3ª Vara do Tribunal do Júri.

Os policiais descobriram, ainda, que Ewerton, filho de ‘Tuti’, estava foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde cumpria pena no regime semiaberto por roubo. Elivaldo, Ewerton, Frank e Odilon foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Odilon foi indiciado, ainda, por tentativa de homicídio.

Com informações da assessoria