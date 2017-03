Bando é preso com 35 kg de drogas avaliados em R$ 300 mil

O Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e a Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam Erley Colares Caldeira, 46; Cirlei Castro da Silva, 30; a mulher dele, Erilene da Silva Costa, 21, e Hermerson Aparício de Freitas, 25, envolvidos com o tráfico de drogas na capital. Os suspeitos e os 35 kg de drogas foram apresentados para a imprensa na tarde desta sexta-feira (10).

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, a droga está avaliada em mais de R$ 300 mil. As equipes de investigação receberam denúncias, feitas ao número (92) 99415-129, o disque-denúncia do Denarc, informando que um homem com as características de Erley estaria armazenando drogas na residência onde morava. O suspeito também entregava os entorpecentes em bairros da Zona Sul, usando um carro modelo Voyage, de cor prata e placas OAN-0691.

“Interceptamos Erley no momento em que ele estava saindo da casa onde morava, localizada na Rua Penetração Quatro, segunda etapa do bairro Japiim, Zona Sul. Na ocasião, ele confessou que guardava drogas no imóvel e encontramos quatro malas, uma contendo 20 quilos de maconha do tipo skank e três malas vazias, o que nos leva crer que ele estaria aguardando a chegada de mais drogas para armazenar”, explicou Mavignier.

Ainda na tarde de quinta (9), as equipes receberam informações de que Hermerson iria receber uma quantidade relevante de drogas no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

“Montamos campana nas proximidades de um bar e conseguimos interceptar o infrator no momento em que ele deixava o estabelecimento comercial. Assim que Erilene percebeu a nossa presença no local, ele ainda tentou empreender fuga, porém, conseguimos interceptá-la. O marido dela, Cirlei, foi preso dentro do estabelecimento”, disse.

O delegado informou, ainda, que o trio foi preso na Rua Zero do Conjunto Parque Florestal, bairro Cidade Nova. Com eles foram encontrados, aproximadamente, 15 quilos de drogas, entre cocaína, maconha do tipo skank e oxi. Também foi apreendida uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de placa NOV-0653.

Durante os procedimentos, foi constatado que Hermerson já havia sido preso em Benjamin Constant, município distante 1.121 mil quilômetros em linha reta da capital. Na ocasião, ele teria sido preso por agentes da Polícia Federal com US$ 37 mil dólares, que seriam utilizados para comprar drogas em outros países. Cirlei também já havia sido preso pela Polícia Federal, em 1998, com nove quilos de drogas.

Cirlei, Erilene, Erley e Hermerson foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Cirlei, Erilene e Hermerson irão responder, ainda, por associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do Denarc, nas dependências da Delegacia Geral, os quatro infratores serão encaminhados à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, localizado no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Com informações da assessoria