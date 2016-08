Bando é preso ao tentar assaltar supermercado de luxo na Djalma Batista

Cinco homens foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido, por volta das 23h dessa segunda-feira (15), no momento em que tentavam assaltar supermercado de luxo Pátio Gourmet, situado na avenida Djalma Batista, bairro Vieralves, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Os integrantes do bando são: Alexandre Paixão, 19, Ricardo Araújo, 24, Francisco Antônio, 30, Fernando Felix, 19, Fabricio Silva, 27, Maximo Silva, 25 e o adolescente de 16 anos.

Conforme informações de policiais militares da Força Tática, o grupo foi preso após uma denúncia anônima, informando que a quadrilha estava se preparando para assaltar o Pátio Gourmet. A guarnição foi até o local e conseguiu deter Alexandre e Ricardo. Os dois suspeitos estavam com duas armas de fogo, sendo uma modelo 380 e um calibre 32.

Questionados onde estava o restante do grupo que daria suporte ao assalto. A dupla informou que os comparsas estavam uma Kombi, poucos metros do estabelecimento. Policias da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam) que estavam dando apoio na ação abordaram o veículo e prenderam o restante dos suspeitos. Com eles foram aprendidos uma arma caseira de calibre 28.

O bando foi levado para o 12 Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi feito os procedimentos cabíveis.

Por equipe EM TEMPO Online