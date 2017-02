Bandidos vestidos de garis roubam agência bancária no Manôa

Uma agência da Caixa Econômica Federal, que se encontra dentro da área de um supermercado no Conjunto Manôa, foi assaltada na manhã desta segunda-feira (13). Aproximadamente seis homens fortemente armados entraram atirando e roubaram dinheiro e outros materiais dos clientes e funcionários do banco, localizado na rua Francisco de Queiroz, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

O cabo Ivan Brasil da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) relatou que o crime aconteceu por volta das 10h, quando o bando chegou atirando na agência.

“Eram aproximadamente seis pessoas, usando a farda de gari, da empresa Tumpex. Eles chegaram atirando e agiram rápido. Ainda levaram uma quantia de dinheiro, não revelada, coletes e armas dos vigias. Logo depois, eles fugiram em dois carros que tinham sido roubados hoje de manhã. O veículo foi abandonado em um beco”, explicou Ivan, que fez uma avaliação da ação e da movimentação “bem orquestrada” do bando.

Os veículos, sendo um do modelo Ethios, cor branca, placa NPB-3771, e o Siena, cor prata, placa JXV-2102, foram encontrados no beco da Horta, na Rua Santo Antônio, bairro Colônia Santo Antonio.

“A perícia está verificando os veículos. Um deles está com marcas de sangue, o que indica que um dos suspeitos foi atingido. A Polícia Federal já veio aqui também. Depois os carros vão ser encaminhados para a Delegacia Especializada de Furtos e Veículos (DERFV) para tirar a restrição de roubo”, disse o soldado Maxwell Souza da 18ª Cicom.

Roubo

Na unidade bancária, vidros foram quebrados e há cartazes que avisam que a agência não funciona mais hoje. Segundo um dos vigias, que preferiu não se identificar, os suspeitos estavam armados com armas de grosso calibre.

“Eles tinham uma submetralhadora. Na troca de tiros acertaram uma mulher e também um dos nossos vigias. Além disso, levaram três armas e pelo menos dois coletes do nosso pessoal”, destacou.

A mulher atingida foi identificada como Suzy Castro Chucre, 31, e foi encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. Ela chegou com um tiro no pé e ainda está internada no local. Já o guarda, identificado como Vilson dos Santos, foi para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Ele foi atingido de raspão no couro cabeludo, mas já foi liberado.

No momento, policiais da 18ª Cicom estão fazendo um patrulhamento pela região em busca dos suspeitos.

As proprietárias dos veículos acompanharam a perícia. De acordo com a dona de casa, Lígia Rodrigues Lima dos Santos, 36, responsável pelo Siena, ela, sua filha de 8 anos e uma líder religiosa estavam na frente da igreja que frequentam, por volta das 8h, situada na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, quando foram abordadas por dois homens.

“Quando eu cheguei na porta da igreja, percebi um homem se aproximando. Foi a hora que ele puxou a pistola e falou que se corrêssemos, ele matava a gente. A minha líder entregou a bolsa, eu dei o celular e a chave. Fiz isso porque tinha que proteger minha filha”, relatou.

Já a também dona de casa, Ana Paula Mendonça, 34, estava saindo da casa da mãe dela, na rua 203, também no Nova Cidade, quando foi abordada por dois homens.

“Eu estava com meu filho de 3 anos, a minha irmã e o filho dela, quando eles apontaram a arma pra gente e mandou entregar a chave”, disse.

A perícia policial constatou nos veículos apenas pertences pessoais das mulheres e no Ethios a presença de sangue. O bando ainda levou R$ 150 de Lígia e R$ 600 de Ana Paula.

Manoela Moura

EM TEMPO