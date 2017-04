Bandidos usam explosivos para assaltar agência da Caixa

Criminosos usaram explosivos na madrugada de sexta-feira (21) para assaltar uma agência da Caixa Econômica Federal em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

A tática, que vem se espalhando na capital carioca, foi usada pela primeira vez na área mais rica da cidade.

De acordo com as investigações, homens se aproximaram do banco por volta das 3h30 e colocaram os explosivos próximos à entrada da agência.

Após a explosão, recolheram as notas que somavam cerca de R$ 60 mil e fugiram. Antes de sair, espalharam pregos na pista para furar o pneu de policiais numa eventual perseguição.

O caso está sob investigação da Polícia Federal.

A explosão de agências bancárias para assaltos já ocorreu no centro, na zona norte e em cidades da região metropolitana do Rio. Policiais suspeitam da participação do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Em horário próximo à ação em Ipanema, bandidos também explodiram uma agência do Banco do Brasil. A Polícia Militar afirma, contudo, que impediu a retirada do dinheiro. Os criminosos fugiram.

FolhaPress