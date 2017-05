Bandidos são presos no Jorge Teixeira após atirarem contra viatura policial

Três homens identificados como Weligton Brasil Batista, 26, Eriwalter Barros da Silva,35,e Max Dias da Costa,26,trocaram tiros com a viatura da 30ª CICOM na noite desta quinta-feira (18), em perseguição policial, entre as Avenida Mirra e Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com os policiais, eles receberam pedido de apoio via rádio para acompanharem um veículo Táxi Prisma, de placa PHI 0596, com três elementos, que estariam praticando roubo na área e já teriam assaltado cinco vítimas.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros. Ao revidar, os soldados conseguiram atingir o carro dos assaltantes, que acabaram se entregando.

Com os criminosos, foram encontrados um revólver calibre 32, com cinco munições intactas e uma deflagrada, cinco celulares de vítimas, um tablet Samsung, uma máquina de cartão de crédito e um veículo Prisma, até o momento sem restriçao de roubo.

Os infratores foram apresentados no 14 Distrito de Polícia, em flagrante, por roubo majorado e associação criminosa. O assaltante Weligton Brasil já possuía mandado de prisão aberto por homicídio.