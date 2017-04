Bandidos roubam cofre em posto de gasolina e fazem funcionário refém

Por volta de 1h da madrugada desta segunda-feira (3), quatro suspeitos roubaram o cofre de um posto de gasolina, na avenida Mário Ipiranga, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com um funcionário do estabelecimento, que pediu para não ter o nome divulgado, os suspeitos estavam em dois carros, uma picape Montana de cor preta e um Agile de cor vermelha e placas NOO-7712,.

“Foi uma ação muito rápida, o Agile já chegou no posto em alta velocidade, em direção ao cofre que foi derrubado com o impacto. Em seguida a Montana chegou para dar suporte. Os criminosos renderam um dos frentistas, colocaram a arma na cabeça dele e pediram para ele ajudar a colocar o cofre dentro do carro”, revelou o funcionário do posto.

No momento da fuga, o para-choque traseiro do Agile se soltou e foi abandonado pelos suspeitos. Uma viatura da polícia civil presenciou a ação e trocou tiros com os criminosos, que conseguiram fugir.

Os responsáveis pelo posto de gasolina estiveram no local ainda na madrugada e registraram o caso no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Até o início desta manhã as investigações estavam sendo feitas pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) e até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO