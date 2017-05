Bandidos levam R$ 8 mil de supermercado da Zona Norte de Manaus

Bandidos armados roubaram aproximadamente R$ 8 mil de um supermercado localizado na avenida Paulo Eduardo de Lima (antiga G), em frente ao campo do conjunto Osvaldo Frota, na Cidade Nova, Zona Norte, na noite desse sábado (20). As informações foram confirmadas por clientes e funcionários que preferiram não se identificar.

Segundo uma das vítimas, era por volta das oito da noite quando os homens armados chegaram ao local, renderam o vigilante armado e foram aos caixas.

Uma funcionária do local teve o cano da arma de um dos assaltantes colocado na cabeça enquanto o dinheiro era roubado dos caixas. A ação foi rápida.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local já era tarde demais. Contudo, segundo uma funcionária, um dos policiais mostrou o vídeo do roubo de um outro supermercado da área, onde ela reconheceu um dos integrantes da quadrilha que cometeu o crime nesse sábado.

“Eu nem consegui dormir à noite só pensando que eu poderei ter sido morta”, lembrou uma caixa do supermercado na manhã deste domingo (21).

Outro roubo

Segundo policiais militares da 15º Cicom, que atende a área dos dois supermercados, há algumas semanas um outro estabelecimento, localizado na avenida H, no conjunto Osvaldo Frota 1, foi alvo de uma quadrilha. A forma de ação do bando foi semelhante ao assalto do sábado.

A PM não informou quanto foi levado do primeiro supermercado assaltado.

Márcio Azevedo

EM TEMPO