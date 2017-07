Bandidos levam R$ 432 mil que seriam depositados em agência bancária no bairro Chapada

Ladrões agiram antes da entrada dos clientes na agência bancária – Raphael Sampaio

Dois homens armados assaltaram e levaram a quantia de R$ 432 mil que seriam depositados em uma agência do banco Bradesco, localizada em um centro comercial, entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery, no bairro Chapada, Zona Centro Sul de Manaus. O dinheiro pertencia a um empresário do ramo têxtil. A abordagem ocorreu no momento em que dois funcionários chegavam à agência para efetuar o depósito, referente ao movimento do final de semana.

De acordo com o vendedor Marcos Vinícius, que trabalha ao lado do banco, a movimentação foi discreta e apenas com a chegada da polícia foi possível perceber que havia alguma anormalidade no local.

“Vi quando os policiais chegaram e começaram a olhar em volta da agência onde encontraram uma caixa de isopor que os bandidos deixaram. Eles estavam com a caixa e havia salgados dentro”, informou o comerciário.

A informação foi confirmada pelo delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Adriano Félix. Em entrevista, ele afirmou que os assaltantes se disfarçaram de vendedores de salgados e efetuaram o assalto antes que os funcionários pudessem entrar no banco com a quantia.

“Em seguida fugiram em um motocicleta modelo FAN, de cor preta, pela avenida Constantino Nery. Estamos ouvindo os funcionários e o dono da empresa para colher mais informações”, explicou Félix.

Funcionários do banco disseram que não falariam sobre o assunto e que o caso é tratado como “questão interna”.

Audácia sem fim

Este foi o segundo caso que demonstra a audácia dos bandidos na capital. Na madrugada desta segunda-feira, um caixa eletrônico, também do Bradesco, foi alvo de uma tentativa malsucedida de arrombamento. A unidade bancária fica instalada dentro do prédio da Secretaria Municipal de Finanças (Semef), na avenida Japurá, Centro de Manaus. Na ocasião , os bandidos se assustaram com o alarme e a movimentação dos seguranças do local, e fugiram. Eles deixaram para trás equipamentos que seriam utilizados para violar o caixa eletrônico. Nada foi roubado.

