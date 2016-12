Bandidos jogam cadeirante de carro, trocam tiros com a Rocam e são presos

Uma perseguição terminou com três homens capturados pela polícia, na noite desta segunda-feira (12), em Manaus. Um deles foi baleado na perna após trocar tiros com os policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O caso aconteceu na rua D, bairro Santa Inês, Zona Leste. A vítima, um cadeirante de 66 anos, foi jogada em via pública com o carro em movimento.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, os policiais foram acionados após uma denúncia de que Mauro Lúcio Martins, 66, havia acabado de ser roubado por três homens armados. Ele foi jogado do veículo, modelo Hilux, de cor prata e placa OAH-3632, pelos suspeitos.

Ao fazerem um patrulhamento pelo bairro Santa Inês, os PMs avistaram o carro com o bando. Os suspeitos avistaram a viatura e empreenderam fuga. Eles foram perseguidos e acabaram colidindo com um muro. Os três homens correram e dispararam contra a equipe policial.

A equipe revidou e acertou a perna de Wallace Monteiro da Costa, 23, e prendeu ainda Vanderson Silva da Costa, 18. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido. O suspeito ferido foi socorrido até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, também na Zona Leste. Segundo a equipe médica, ele passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. Ele será levado para o presídio após receber alta.

Com os suspeitos a polícia encontrou um revólver, calibre 38, com quatro munições intactas e uma deflagrada. Além de uma bolsa contendo os documentos da vítima e três celulares. O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

