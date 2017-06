Bandidos invadem set de gravação de ‘Os Dias Eram Assim’ e deixam equipe aterrorizada

A equipe ficou em meio ao fogo cruzado. Todos se jogaram no chão – Divulgação

A equipe da supersérie da Rede Globo ‘Os Dias Eram Assim’, passou por momentos de terror, no fim da tarde dessa terça-feira (27). A confusão começou quando as cenas de um protesto pelas ‘Diretas Já’ estavam sendo gravadas na Vila Militar de Deodoro, Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ), quando um carro com bandidos, que estava sendo perseguido pela polícia, invadiu o set e deu início a um tiroteio.

A equipe ficou em meio ao fogo cruzado. Todos se jogaram no chão. O pânico, segundo informações, foi maior quando os criminosos confundiram fuzis cenográficos com armas de verdade e dispararam tiros contra os atores, felizmente ninguém ficou ferido.

Em nota, a TV Globo se manifestou sobre o ocorrido:

“Nesta terça-feira, dia 27, as gravações de “Os Dias Eram Assim”, que aconteciam na Vila Militar de Deodoro, tiveram que ser interrompidas por causa de uma perseguição policial que atravessou o mesmo terreno onde o set havia sido montado. Atores, equipe técnica, figuração e direção foram retirados do local, em segurança”, diz a nota.

EM TEMPO