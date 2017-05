Bandidos invadem Escola Municipal em Manaus e assaltam alunos e professora

A Escola Municipal Arthur Engrácio da Silva, localizada na rua das Esmeraldas, no bairro Nova Floresta, Zona Leste de Manaus, foi alvo de bandidos nesta sexta-feira(19). Por volta das 14h30, dois assaltantes invadiram a instituição e levaram celulares dos alunos.

De acordo com o tenente Estênio da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os bandidos, armados com revólveres, pularam o muro da escola onde fica o refeitório. Após anunciarem o assalto, recolheram objetos e celulares dos alunos que estavam no refeitório e de outros estudantes em sala de aula. Após o assalto, eles fugiram do local.

A professora de Língua Portuguesa, Nataly Ramos Gama contou que os bandidos chegaram a assaltar uma professora dentro da sala de aula. Segundo ela, alunos que assistiam à aula tiveram que entregar todos os pertences.

“Eu estava em uma outra sala de aula e vi vários alunos desesperados, correndo e alguns até passando mal”, disse a professora.

Por meio de nota a Secretaria de Educação do Município (Semed) informa que, na tarde desta sexta, três homens pularam o muro dos fundos da Escola Municipal Arthur Engrácio da Silva e roubaram um celular e uma bolsa. Durante a ação, bateram na cabeça de dois alunos que alarmaram a ação dos suspeitos.

Todos foram atendidos na própria escola e passam bem. As imagens da câmera de segurança da unidade de ensino serão cedidas para auxiliar na investigação da polícia. A equipe de inteligência do Centro de Operação de Segurança Escolar (Cose) também esteve no local e auxilia na identificação dos suspeitos.

