Bandidos fazem vítimas no Hospital João Lúcio para assaltos e sequestro relâmpago

Dois assaltantes renderam a engenheira e a tia dentro do carro – Reprodução

Sob a mira de um revólver, uma engenheira civil de 25 anos e a tia dela, que é professora, de 47 anos, passaram uma noite de terror na última segunda-feira (7). Elas foram sequestradas por dois homens, no momento em que pegavam pertences dentro do carro, modelo Gran Siena, placa OAC 8753. O caso aconteceu no estacionamento do Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, Coroado, na Zona Leste de Manaus. Outras vítimas denunciam que o local tem sido usado para abordagem de criminosos.

“Estávamos desde às 18h com minha prima no pronto-socorro. Quando foi às 21h3o, eu e minha tia fomos ao estacionamento pegar uns pertences no carro. Nessa hora, dois homens chegaram e colocaram a arma na minha cabeça”, contou a engenheira.

Segundo a vítima, os sequestradores mandaram a professora entrar no carro, ameaçando matar a engenheira se não fossem com eles. “Entra no carro agora, se não vamos matar ela”, disse um dos sequestradores.

Assim que entraram no veículo, a tia ficou muito nervosa e acabou desmaiando. A engenheira contou que eles saíram tranquilamente da unidade, deram duas voltas na bola do Coroado e partiram em direção ao Armando Mendes. Nesse momento, ela já estava desesperada.

“Eu disse que eles poderiam ficar com o carro, computador e R$ 600, mas eles não queriam nos deixar ir”, relatou.

Leia também:Suspeitos de sequestro no AM são presos após vítima em porta-malas acenar para motoristas

Após 30 minutos de terror, os criminosos disseram que não iriam ficar com o veículo por muito tempo. Vendo que a outra mulher não acordava, os eles ficaram nervosos e decidiram abandoná-las em uma área deserta do mesmo bairro.

“Eles afirmaram que pretendiam só cometer crimes e iriam abandonar o carro na Zona Leste. Depois de ouvir isso, continuei pedindo para eles nos deixar ir. Por fim, eles nos largaram. Eu ainda carreguei minha tia desmaiada e esperei ela acordar para sairmos daquele lugar sombrio”, explicou.

Elas foram até uma fábrica e conversaram com o segurança, que chamou a polícia. “Foi uma noite de terror. Nunca me senti tão indefesa. Já fui assaltada outras vezes, mas nunca sequestrada. É uma sensação horrível”.

Outras vítimas

O EM TEMPO recebeu algumas denúncias sobre ações de criminosos na área externa do hospital, principalmente no estacionamento. Eles ficam esperando as vítimas em pontos isolados da unidade hospitalar, já que não existe segurança para conter a criminalidade no local. Funcionários e pacientes relatam que já sofreram algum tipo de violência dentro e/ou aos arredores do lugar.

Uma das vítimas, que não quis se identificar, informou que já foi assaltada no estacionamento, próximo ao Hospital Joãozinho. Ela conta que foi golpeada pelo assaltante.

“Eu estava chegando no estacionamento e, ao sair em direção ao hospital, um bandido me rendeu com uma faca. Eu ainda lutei com ele e ele feriu a minha mão com um corte. Não havia seguranças por perto e as pessoas ficaram assustadas. Algumas chegaram a fugir. Não tem segurança ali”.

Outra vítima foi furtada também no estacionamento e levou o caso à Justiça. Na ocasião, ela informou que a segurança do hospital fez pouco caso sobre o fato.

“Eles chegaram a cogitar que o carro já estava quebrado antes de eu deixá-lo no estacionamento. Não é justo um hospital daquele tamanho não ter seguranças circulando. Ninguém viu o furto”.

Direção do Hospital

A diretora em exercício do Hospital João Lúcio, Aládia Gimenez, informou ao EM TEMPO que quando ocorrem assaltos nos arredores do hospital, a direção toma providências, como fazer um protocolo com data, local exato do fato e horário em que ocorreu. Após a vítima levar o Boletim de Ocorrência (B.O), eles liberam as imagens das câmeras de segurança para a vítima e para polícia.

“A direção do hospital tenta ajudar da melhor forma possível a vítima nesses casos”, informou a diretora por telefone.

Questionada sobre o trabalho da segurança do hospital, ela disse que há sim seguranças na unidade, mas só na área interna. Ela explicou que já tem uma licitação em andamento para colocar seguranças do lado de fora do hospital, desde o estacionamento, na entrada e saída do João Lúcio.

Ela afirma que não tinha conhecimento do sequestro relâmpago da professora e da engenheira, porém, disse que vai aguardar as vítimas na direção da unidade para liberar as imagens das câmeras de vigilância.

“Qualquer pessoa que sofrer alguma violência dentro do hospital tem o direito de procurar ajuda com a nossa direção”.

Polícia

De acordo com a delegada adjunta da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Sansha Sodré, o veículo da vítima do sequestro relâmpago ainda não foi localizado.

A autoridade ressalta que um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar o caso. As câmeras de segurança do estacionamento do hospital serão analisadas e as diligências para identificar o autor e localizar o veículo continuam. A delegada informou ainda , que a vítima irá comparecer na especializada para prestar depoimento.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Taxista pula de carro em movimento e se salva de sequestro no Educandos

Sequestro relâmpago termina em perseguição e acidente de carro

Sequestro acaba com suspeito morto e refém ferida na Cidade Nova