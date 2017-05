Bandidos armados invadem clínica odontológica no Alvorada

Pacientes e funcionários de uma clínica odontológica localizada na avenida J, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, passaram momentos de terror nesta sexta-feira (12), após serem rendidos por três suspeitos armados durante um assalto. Sob a mira de um revólver, as vítimas foram obrigadas a deitar no chão, enquanto os suspeitos faziam a “limpa” no local. Celulares, joias e dinheiro foram levados.

Conforme a cirurgiã dentista Beatriz Andrade, 29, que atua na clínica, os suspeitos estavam agressivos durante a ação. “Um médico estava na recepção quando eles chegaram. Ele foi agredido no rosto pelos suspeitos que ainda levaram a carteira dele com dinheiro e documentos”, explicou.

Toda a ação criminosa durou cerca de cinco minutos, segundo a testemunha. Câmeras de segurança do estabelecimento foram quebradas pelos criminosas, mas as imagens devem ser analisadas por equipes do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Até o fechamento desta edição (18h10), nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.

Luis Henrique

EM TEMPO