Bandido morre ao pular de ponte para fugir da polícia

Um criminoso morreu após após ser baleado e pular de uma ponte quando fugia de policiais militares na noite de quinta-feira (9), na Vila Maria (Zona Norte). Segundo a polícia, o suspeito furtou um carro da PM para escapar da abordagem.

De acordo com a Polícia Civil, policiais militares acharam estranho uma carreta estacionada na rua Arari Leite, na Vila Maria, estar ligada, com as luzes internas acesas e uma cortina fechando a cabine.

Os policiais foram abordar o veículo e quando, chegaram próximo ao suspeito, Bruno Gomes Trindade, 27 anos, ele desceu e correu. Ele foi preso metros depois.

A polícia diz que seu comparsa, Caio Leon Costa Alves, desceu do veículo e foi em direção ao carro da polícia.

Ele ligou o veículo e saiu em alta velocidade. Um motorista viu a situação e ofereceu seu carro para os policiais, que foram atrás do suspeito em fuga.

Alves fugiu por cerca de 1,5 km, quando subiu a ponte do Tatuapé e, ao entrar na contramão, bateu de frente com um táxi.

Segundo a PM, ele desceu armado e tentou parar outros carros. Porém, os policiais chegaram e o criminoso atirou contra eles. No revide, foi baleado no pescoço.

Os policiais contaram na delegacia que, após ser baleado, ele pulou da ponte e caiu no pátio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Alves morreu no local.

A polícia aguarda o resultado do exame feito pelo Instituto Médico Legal (IML) para saber se a morte aconteceu por causa do tiro ou da queda da ponte.

Segundo a polícia, a dupla participou do roubo e sequestro do motorista da carreta. A vítima contou que foi abordada na rodovia Fernão Dias em Atibaia (64 km) por dois homens em um carro.

Ele foi obrigado a entrar no veículo quando outros dois homens entraram na carreta e fugiram. O caminhoneiro ficou 3 horas com os criminosos e foi liberado em Arujá (Grande SP). Além da carga de cosméticos, o celular e R$ 650 também foram roubados. O preso não apresentou advogado.

Amanda Gomes

Folhapress