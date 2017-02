Bandas e blocos devem levar 500 mil pessoas às ruas em Manaus

Mais de meio milhão de pessoas devem agitar o Carnaval de Rua na capital amazonense, entre hoje e amanhã, segundo estimativa do Comando de Policiamento Especializado (CPE-AM). Um dos blocos mais tradicionais da cidade, que deverá atrair parte desses foliões é a tradicional Banda do Galo, que acontecerá na Terça-Feira Gorda de Carnaval, a partir das 14h, na avenida das Torres, e espera um público de 50 mil brincantes. Hoje, o público poderá conferir o Bloco do Caldeira, a partir das 14h, na avenida José Clemente, no centro de Manaus.

De acordo com o comandante do CPE, coronel Álvaro Cavalcante, as bandas carnavalescas menores, atraem um público de 3 mil a 5 mil pessoas, já as mais tradicionais devem levar às ruas entre 200 mil a 250 mil foliões.

Apesar de trabalhar com uma estrutura fechada para receber um quantitativo de foliões, os organizadores da Banda do Galo não descartam a possibilidade do evento receber um número maior de pessoas. “Temos um local reservado com estrutura para receber 50 mil foliões, mas a avenida, por ser bastante grande, pode ter um público bem maior”, disse, o organizador do evento, Theo Alves.

Durante todo o período carnavalesco, um total de 100 bandas devem atrair um público de 700 mil pessoas, calcula, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula. De acordo com o diretor-presidente do ManausCult, o Carnaval de Rua de Manaus é uma tradição e uma expressão popular da cidade, que movimenta bairros e comunidades, com uma produção cultural que gera um resgate de aspectos históricos. Onde o público poderá encontrar concursos de marchinhas em muitos dos eventos.

Bernardo Monteiro explicou ainda que o Prefeitura de Manaus entende que há um impacto cultural positivo nos eventos carnavalescos, por isso, apoia as bandas e blocos carnavalescos, que são selecionados por meio de edital.

Ele relembra o sucesso de público obtido no ano passado pela Banda do Galo, que levou para a as ruas um público flutuante de 300 mil pessoas. “Além disso, é um produto turístico, em ascensão, que estamos trabalhando para fomentar ainda mais a economia. Bandas de grande tradição e que movimentam grandes públicos como a Banda da Bica e a Banda da Difusora, que chegam a levar mais de cem mil pessoas para o centro histórico da cidade, são exemplos disso”, afirmou o diretor-presidente

Programação

Entres as bandas e blocos carnavalescos que vão para as ruas nesta Segunda-Feira Gora de Carnaval (27), estão o Carnaval Cristão, com o evento Maranata, Bloco das Cabritas, Bloco Carnavalesco É Mole Mas É Meu, 15ª Banda Os Amigos da Folia, Banda Amigos da Onça, Bloco dos Largados, Banda da 05, Banda do Gigante, Banda Geração 80, 16ª Banda dos Fofos, Bloco do Caldeira e o Bloco das Encantadas.

Amanhã, na Terça-Feira Gorda de Carnaval, o público poderá prestigiar o Bloco dos Boros, Banda das Cabritas, Banda Força Jovem, Carnafolia da Colônia Antônio Aleixo, Banda do Binladem, Banda do Jacaré, Banda Babacinhos de Petrópolis, Banda do Galo, 3º Bloco Paramanaus, Banda do Cajual, 16º Bloco das Bistecas, Bloco Baratas na Folia, Banda da Sarita, Banda Fura Olho do São José I, Carnaval Popular da Zona Norte, Bloco do Cabeção, 13ª Banda do Pedrinho, Banda do Bocal Queimado, Bloco Kaça Kabaço, Banda do Copo Cheio, Banda Pau Mole do Bairro da Raiz e o Bloco do Mazon, o Carnaval do Povo para o Povo.

E na quarta-feira, 1º de março, entram em cena, o 18º Festival Cultural do Pirão, 8ª Banda Flajorge, 5ª Banda da Rua Santa Isabel, Banda Cintura de Kibe, Banda do Las Vegas, 10ª Banda da Marechal, 5ª Banda Só Fuleiros, 5ª Banda Só Fuleiros.

Henderson Martins