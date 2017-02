Bandas apresentam repertório ‘elétrico’ no Pé de Serra do Netão nesta quinta

Em clima de carnaval, o ‘Forró do Netão’ desta quinta (23) vai ser bem elétrico. Segura Pizada, Xiado da Xinela e Toinho & Forró Show apresentam show’s inéditos no palco do Rancho Sertanejo. Localizado em frente ao Aeroclube, na Av. Prof. Nilton Lins, nº 219, em Flores, a casa terá entrada no valor de R$ 25. Mulheres e nomes da lista VIP, disponível na página do Facebook, não pagam até 23h.

Os cantores da banda ‘Segura Pizada’ vão iniciar a festa trazendo um repertório digno de trio elétrico. Os forrozeiros vão cair na folia com músicas próprias como ‘Porque não dá sinal’ e canções consagradas no Axé Music, swingueira, rock e sertanejo, no ritmo de forró.

“Como a festa é um aquecimento para o carnaval, o repertório das bandas deve ser bem eclético para agradar a todos que já frequentam o nosso pé de serra e para quem vai se divertir lá pela primeira vez”, falou o organizador Marcelo ‘Pimpão’.

O Forró do Netão fica localizado na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade.

Com informações da assessoria