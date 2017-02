Bandas ‘alternativas’ são opções para o Carnaval

Mesmo sendo bastante tradicional, o Carnaval com baterias de escolas de samba, marchinhas, frevo e desfile na avenida não agrada a todo mundo. E para satisfazer esse público que quer aproveitar o feriado prolongado, não necessariamente ao som de samba, os produtores de Manaus criaram opções de bandas alternativas com ritmos variados para ninguém ficar em casa parado.

Na sexta-feira (24), acontece a festa eletrônica Pump Carnaval, com a presença dos DJs Kolombo, Sharam Jey, Claudinho Brasil, Doozie, Bhaskar e Fran B. O evento será realizado das 23h às 7h, no Tropical Hotel, localizado na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra,

Zona Oeste.

Outra pedida é o Bloco do Muiraquitã, que vai trazer como atrações as bandas Maracatu Eco Sapopema, Cauxi Eletrizado e Bloco Afro. Com início às 22h de sexta-feira, a festa acontece no espaço cultural Muiraquitã, rua Cumucim, no Conjunto Petros, bairro Aleixo,

Zona Centro-Sul.

Na mesma noite, durante o Especial Acústico Tribalistas, a banda Joyful Rock interpretará as canções do trio composto por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte. Quem quiser aproveitar esse evento de muita Música Popular Brasileira (MPB) pode ir ao Bar Chopp Brahma, na avenida André Araújo, a partir das 21h. A entrada custa R$ 15.

No sábado (25) será a vez do público apreciador das batidas eletrônicas se esbaldar na balada Carnatrance, realizada há 13 anos na cidade. Neste ano, mais de 20 atrações irão garantir pelo menos 12 horas de muita animação para o público. O line-up de DJs inclui nomes como Rinkadink, Groungbass, Technology, Logical Trick, Loopx, Sharkdelic, Rafael Paste, Gustavo Condé, Santiers, Raul Mota, Alonso, Felipe Litaiff, Cezar Dantas, Iann Wenery, Korea vs JReis e May Seven. O agito começa às 22h da noite do sábado (25) e segue até as 14h de domingo (26) na pista de arrancada Amazonas Dragway, localizada no quilômetro 6 da estrada para o município de Iranduba.

O segundo lote de ingressos está à venda por R$ 70 nas lojas Granada Beach, do Shopping Sumaúma; na Sagaz Skate Shop, situada na rua Ferreira Pena, Centro; no Fast Temaki, unidade da bola do Eldorado; na barbearia El Barbero, localizada na avenida Pedro Teixeira; e na Revolution Tabacaria, na avenida Djalma Batista, em frente ao Amazonas Shopping. Quem preferir ainda pode comprar os ingressos on-line pelo site ingresse.com.

Domingo (26) é dia de curtir o Bloco do Eu Sozinho, que já conquistou um público cativo na cidade de Manaus. Dedicado a cantar músicas do repertório do grupo Los Hermanos, presta homenagem à banda nacional, que completa 20 anos neste ano. O show será comandado pelas bandas Camelos Barbados e Alaídenegão, no Bar Chopp Brahma, na avenida André Araújo, a partir das 14h. Os ingressos são vendidos no local ao custo de R$ 25.

Esperado pelo público que gosta de festas mais ecléticas, incluindo ritmos regionais, o Bloco do Cauxi Eletrizado também se apresenta no domingo. Neste ano, o bloco conta com sua própria banda e outras já conhecidas de edições dos anos anteriores como Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus. As participações da bateria da Mocidade Independente da Aparecida e do DJ Tubarão também estão confirmadas.

A festa começa a partir das 16h, na Associação dos Servidores do Inpa (Assinpa), na avenida da Lua, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo valor de R$ 20 no estande de vendas da loja Os Barés, no Amazonas Shopping. No dia do evento, o acesso custará R$ 20 até as 18h e, depois desse horário, R$ 25.

Laize Minelli

EM TEMPO