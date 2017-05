Banda Tudo Pelos Ares se apresenta no Rock in Rio dia 21 de setembro no palco Rock District

A banda amazonense ‘Tudo Pelos Ares’, vencedora da seletiva de Pop Rock Manaus, se apresentará no palco Rock District, do Rock in Rio 2017, no dia 21 de Setembro. A informação foi publicada na line-up do portal do festival disponível pelo link http://rockinrio.com. Nesse dia, se apresentam no mesmo palco, Rodrigo Santos, baixista do Barão Vermelho; e a Rock Street Band, banda residente do Rock In Rio cujo produtor, Mauro Berman, foi um dos jurados responsáveis pela escolha da banda Tudo Pelo Ares, em Manaus.

“A Manauscult, exercendo seu papel de promover e fomentar estratégias em Cultura, busca desdobramentos e ramificações efetivas desta parceria que teve início no ano passado, durante o, com o lançamento do projeto de Sustentabilidade do Rock in Rio, com o tenor Plácido Domingo e a cantora Ivete Sangalo se apresentando no meio do Rio Negro. Graças à articulação do prefeito Arthur Virgílio, vamos levar um pouco da nossa produção autoral para um dos maiores festivais mundiais de música, com projeção nacional e internacional de nossos bens culturais, vamos também ativar a promoção da cidade como atrativo turístico”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

Artistas como Dinho Ouro Preto, Rogério Flausino, Wilson Sideral, Evandro Mesquita e George Israel também subirão ao palco Rock Distict durante os sete dias de programação. Com 20 anos de carreira, a banda Tudo Pelos Ares se apresentará em um dos maiores festivais de música, após concorrer com 18 grupos em Manaus. A ‘Tudo Pelo Ares’, que já participou da abertura de outros festivais, traz um rock autoral brasileiro com influências do Rock Clássico dos anos 70.

A formação atual da banda é Eduardo Molotievscki (vocal e guitarra), Marcelo Lima (vocal e contrabaixo), Marcelo Neves (vocal e guitarra) e Rubem Junior (vocal e bateria).

Seletiva

Promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), a seletiva Pop Rock Manaus teve a participação de 18 bandas que se apresentaram em três noites de disputas, em duas casas de shows de Manaus.

A seletiva levou para final uma representante de cada noite de apresentações. A banda ‘Essence’ foi a escolhida da primeira noite; a banda ‘ Redephone’, foi eleita na segunda noite de apresentações; e a banda ‘Tudo Pelos Are’, foi a escolhida do último dia de seletivas. Foi a escolhida para representar a produção autoral do Amazonas em uma final que tinha como um dos jurados o ícone do Rock Nacional, o Ex- Titã Paulo Miklos.

