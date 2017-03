Banda Official 80 toca clássicos do rock nesta quinta

Uma noite de puro rock’n roll vai agitar o gastropub ‘Os Intocáveis’. A casa localizada na Rua Rio Jutaí, no bairro Vieiralves, recebe a banda Official 80 na ‘Quinta Official da Máfia’. O show nostálgico e repleto de clássicos está marcado para começar às 22h. O couvert artístico custa R$ 10.

Formada pelos músicos Alison Pontes (guitarra), Bruno Castro (voz), Eloy Kapeny (teclados), Rock Marques (voz/baixo) e Jorge Araújo (bateria), a banda vai proporcionar um ambiente dançante e divertido ao som de músicas que marcaram épocas, dos anos 80 até os dias atuais.

O repertório dessa noite terá covers nacionais de Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Ira! e internacionais como The Smiths, Morrisey, The Cure, U2, Rick Astley e Depeche Mode. Outro atrativo será a cerveja Amstel, lançada recentemente no cardápio de bebidas, que estará com preço promocional: R$ 9,90.

Com informações da assesssoria