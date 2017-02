Banda ‘Maria Vem com as Outras’ mistura carnaval e informação sobre direitos das mulheres

A banda de carnaval “Maria Vem com as Outras”, promovida pela Secretaria Executiva de Política para Mulheres (SEPM) e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), chega com mais uma edição, na próxima sexta-feira (17), com concentração às 15h30, na praça Heliodoro Balbi (antiga praça da Polícia), Centro. O grito de guerra deste ano é “Nenhum Direito a Menos”.

A animação ficará por conta da bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade e suas passistas. As baianas da Escola de Samba Unidos do Alvorada também vão abrilhantar a festa, junto com porta-bandeira, porta-estandarte e musas da banda. Os brincantes vão percorrer com trio elétrico, a partir da praça, as avenidas Sete de Setembro, Eduardo Ribeiro e rua Floriano Peixoto.

“Além do entretenimento o objetivo da banda é de informar e sensibilizar a população acerca da violência cometida contra as mulheres, seja física ou psicológica e neste ano, vamos enfatizar o tema “Nenhum Direito a Menos”, pois, sabemos que ainda há muito a ser conquistado. Vamos fazer abordagem educativa e distribuir material informativo sobre a Rede Estadual de Serviços às Mulheres em situação de violência”, explica a secretária executiva Política para Mulheres, Keyth Bentes.

