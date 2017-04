Banda Feras do Forró retorna ao palco do Alambique nesta sexta

Para agitar o feriado, o Alambique promove o retorno da banda Feras do Forró ao palco da casa. As bandas Balanço da Sanfona, Forró Show e o DJ Geraldinho também prometem agitar o autêntico Pé de Serra na noite desta sexta (21).

Situada na Avenida do Turismo, no Tarumã, o bar e cachaçaria começa a festa a partir das 21h. O ingresso custa R$ 30, porém mulheres e nomes na lista VIP (disponível na página do Facebook), não pagam até 23h. A ‘rolha’ também será liberada até esse mesmo horário.

No show intitulado “Boemia dos Feras” os vocalistas Figo de Aveiro e Douglas Portela fazem releituras de grandes sucessos do pé de serra e até de outros estilos como bolero e seresta. Músicas de Flavio José, Mastruz com Leite, Luiz Gonzaga, Alcymar Monteiro entre outros, estão incluídas no repertório.

Com informações da assessoria