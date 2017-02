Banda do Théo celebra 23ª edição com mistura de ritmos no Centro de Manaus

Seguindo o compasso do tradicional carnaval de rua, a Banda do Théo vai animar o domingo gordo de carnaval, que ocorre no próximo dia 26, a partir das 14h, com seis atrações de ritmos variados na Rua Ferreira Pena, entre a avenida Airão e o Boulevard Álvaro Maia. A programação é totalmente gratuita e tem a expectativa de reunir cerca de 5 mil foliões ao som do frevo, das tradicionais marchinhas, do forró manauara e do funk carioca.

Segundo o fundador e organizador da banda, Théo Alves, o ecletismo musical sempre foi uma das marcas do evento, que já acontece desde 1994, quando reuniu cerca de 500 brincantes no estacionamento do antigo bar Coração Blue, no Aleixo. Em todos esses anos de folia, a banda tem crescido e atraído cada vez mais brincantes em busca de um ambiente seguro para pular o carnaval com a família e curtir uma programação de qualidade.

Na sua 23ª edição, a banda irá manter o mesmo formato do ano passado, que priorizou espaços ao ar livre.

“As primeiras edições da banda aconteciam sempre em lugar aberto, no estacionamento do antigo bar Coração Blue. Em 2003 passamos a fazer na Academia de Tênis e em 2010 fomos para Coração Blue da Avenida do Turismo (Antigo Celeiro Country), mas desde o ano passado decidimos voltar para um ambiente aberto, bem localizado, em que as pessoas pudessem circular com mais liberdade durante todo o evento, numa festa gratuita”, enfatizou Alves.

Os brincantes terão infraestrutura de banheiros químicos, barracas de comidas e bebidas durante toda a festa, além de segurança reforçada, para curtirem as apresentações das bandas Pororoca Atômica, Dendê a Dois, Xiado da Xinela, Orquestra de Frevo Filhos da Floresta e o cantor Uendel Pinheiro, todos confirmados para o evento. Nos intervalos, quem assume a folia é o DJ JB, ao som de clássicos e novos hits do funk carioca.

Com informações da assessoria