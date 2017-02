Banda do Pé de serra do Moai é nesta terça

A banda do “Pé de serra do Moai” acontece, nesta terça-feira (28), véspera de Quarta-Feira de Cinzas, a partir das 21h. O Moai está localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A organização do evento destacou que, nesta edição do evento, vale todo os ritmos e ninguém pode ficar parado. Porém, o forró comandará a festa.

Os foliões serão embalados ao som dos grupos musicais “Forró Peneirado”, além dos cantores: Vanessa Auzier, Toinho Forró Show e Xandinho do Balanço da Sanfona.

Para ter acesso ao evento é necessário adquirir ingresso, que está sendo vendido a R$ 30. A organização também disponibilizará uma promoção de lista VIP, onde mulheres terão entrada liberada e homens pagarão meia entrada até as 00h.

Com informações da assessoria