Banda do Galo leva multidões à avenida das Torres

Grandiosa em todos os aspectos, a Banda do Galo de Manaus transformou a avenida das Torres, pelo quarto ano consecutivo, em um extenso cenário de Carnaval nesta terça-feira (28). Ao som de muito frevo, baião e outros ritmos, a banda que representa a cultura pernambucana no Amazonas, escolheu como tema, este ano, Luiz Gonzaga, em uma homenagem ao “Rei do Baião”.

“Quando começamos, vinham apenas 150 pernambucanos. Hoje já conseguimos trazer pra cá um público de milhares de pessoas. Este ano estimamos que mais de 200 mil foliões venham participar”, afirmou o diretor cultural do Galo de Manaus, Thomas Staudinger.

A banda teve início às 16h e, mesmo com a chuva, milhares de pessoas já se reuniam na festa, como a estudante Bruna Santos, que já é brincante assídua da banda. “Já é a terceira vez que venho e acho que a Banda do Galo é importante para nossa cidade devido a grande quantidade de pessoas que se reúnem em um mesmo lugar, com uma diversidade de ritmos que agradam a todos”, afirmou.

Já o joalheiro Edson Souza veio pela primeira vez para a festa. “Soube do evento através de amigos e das redes sociais, então me preparei e vim pra curtir tudo, todas as atrações e todos os ritmos”, contou.

Estrutura

Crescente a cada ano em público, o Galo de Manaus aumentou também a estrutura: mais de dez bandas se apresentam em três palcos; em um deles, as atrações ficam por conta do Pirão Cultural, festival alternativo que também tem apoio da Prefeitura de Manaus e acontece no próximo sábado (4). Além dos palcos, o trio elétrico Camaleão percorreu aproximadamente três quilômetros de extensão na avenida das Torres, reunindo milhares de foliões em seu entorno.

Neste feriado de Carnaval, mais de 60 bandas e blocos tomaram conta das ruas da cidade em todas as zonas da capital. A programação segue até o dia 12 de março. Ao todo, cem eventos integram a programação do Carnaval de Rua da capital, contemplados pelo edital de apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com estrutura de palco, som e iluminação.

Além do apoio estrutural da Prefeitura, outros órgãos estiveram presentes para garantir a segurança na festa. A Polícia Militar conta com um total de 950 policiais em toda a área, além de 30 viaturas fazendo a ronda no perímetro. Já o Corpo de Bombeiros conta com um expediente de 40 bombeiros, divididos em seis equipes. Continuando a campanha de prevenção e combate à exploração infantil, 50 servidores da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) também estão atuando na banda.

Até à meia-noite, mais atrações devem se apresentar no Galo de Manaus. A agenda completa do Carnaval de Rua de Manaus com as próximas bandas e blocos pode ser encontrada aqui.

Trânsito

Quarenta e dois agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) em motos, viaturas e postos de serviço nas áreas com interdições realizaram o controle do trânsito e entorno. As áreas correspondentes são:

Local: Av. José Lindoso (Av. das Torres) – início do cruzamento com a Rua Barão do Rio Branco até a Rua Visconde de Porto Seguro – Parque das Laranjeiras.

Interdição: A partir das 0h, a Av. José Lindoso (Av. das Torres), trecho entre as Ruas Barão do Rio Branco e Visconde de Porto Seguro será interditada parcialmente para montagem de estruturas para o evento. A interdição total ocorrerá às 8h.

O Manaustrans informa que o trânsito será liberado após a dispersão total dos foliões.

Com informações da assessoria