Banda do CMA se apresenta nesta quarta em shopping de Manaus para celebrar Dia do Exército

Em homenagem ao Dia do Exército Brasileiro, comemorado nesta quarta (19), a banda do Comando Militar da Amazônia (CMA) e o Amazonas Shopping prepararam uma apresentação musical para lembrar o público a relevância da corporação e suas ações pelo país. A programação acontece hoje, na praça central do mall.

O show da banda, que terá duração de aproximadamente uma hora, é parte dos eventos alusivos à data, assim como corridas, formaturas e entregas de medalhas internas, entre outras. O tenente coronel Nilson Gramosa, da seção de comunicação do CMA, adianta que será apresentada uma seleção de 13 canções, que vão do rock às toadas de boi-bumbá.

“Será um repertório bem diversificado, com músicas nacionais e internacionais, com rock dos anos 80, passando pelo xote e até pagode. A banda de música do CMA é o elo de comunicação entre a comunidade e o Exército. E esta apresentação é também uma opção de lazer para as famílias”, conta o tenente coronel.

O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril como homenagem à Batalha dos Guararapes, a primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa.