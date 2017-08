Banda Critical Age celebra 12 anos de Porão em show com convidados nesta sexta

A banda está na estrada há 16 anos – Divulgação

Quem já foi ao lendário Porão do Alemão, localizado na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, sem dúvida deve ter visto ao menos uma apresentação da banda Critical Age ou pelo menos ouviu falar. O grupo já está tão enraizado na história do lugar que já teve diversos especiais e dia fixo pra tocar. Pois é, e para comemorar essa parceria, nesta sexta-feira (4) a banda que tem 16 anos de carreira, completa 12 anos só de Porão e se apresenta com super produção no lugar a partir das 23h.

Para Arisson Souza, um dos vocalistas e fundadores do grupo, a intenção dessa data é celebrar e reviver momentos de glória nas noites do velho porão. “Vamos tocar as músicas que a galera gosta e que tocamos no decorrer desses doze anos de casa. Só temos a agradecer ao públco que noa acompanha por aqui.”

Leia também:5 bandas que provam que existe rock no Amazonas

Ainda segundo Arisson, na noite especial haverá convidados como o pessoal da saudosa Barfly, Nicolas Jr, entre outras surpresas. “Vamos fazer dessa noite inesquecível. Espero que todos gostem e aproveitem, pois teremos convidados especiais que a galera sempre pede”.

Sobre a banda

Com mais de 16 anos levantando a bandeira do rock no Amazonas, a Critical Age – formada pelos irmãos Arlley e Arisson Souza – tem feito história. E ainda mantendo os covers no setlist como carro-chefe, a banda já lançou músicas próprias e apresenta performances diferenciadas no palco. Eles já gravaram um DVD com músicas covers e autorais, e devem lançar um EP ainda esse ano.

Outro ponto que mantém a banda nesta lista, foram os pré-shows de grandes nomes do rock nacional como Marcelo Bonfá (Legião Urbana), Dado Villa-Lobos(Legião Urbana), Humberto Gessinger (Engenheiros do Havai), CPM 22, Pitty, entre outros. Eles não só abriram como em alguns deles até participaram e cantaram com os artistas.

O que diferencia a Critical Age de outras bandas, que preferiram manter o cover junto com o trabalho autoral, é a qualidade musical e técnica do grupo. Em 2014, eles trouxeram os singles “Segurança Nacional” e “Awake” – que foram as primeiras faixas autorias do grupo. Na mesma época saiu o primeiro clipe oficial da banda. A repercussão do lançamento da faixa nacional foi tão importante que transpassou os limites do Amazonas e a banda chegou a negociar com produtoras americanas para shows no exterior.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Dia Mundial do Rock: Bandas do Amazonas falam sobre a resistência do gênero

Banda Tudo Pelos Ares se apresenta no Rock in Rio dia 21 de setembro no palco Rock District

Manauscult realiza reunião com bandas de pop rock