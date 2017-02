Banda cover dos Beatles fará show nostálgico no Sumaúma neste fim de semana

Neste fim de semana, um evento especial promete agradar os fãs amazonenses de uma das bandas de rock mais influentes do mundo. Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, a Submarine Band – banda cover dos Beatles, se apresenta no Sumaúma Park Shopping, com shows que marcam o encerramento da exposição “50 anos de Beatles” – que trouxe o acervo ‘Revolution’ do fã brasileiro Marco Antônio Mallagoli. Os shows serão gratuitos.

Formada por Marcel Graça, Jean Carlos, Eduardo Martins e Tirson Benarrós, a Submarine Band promete fazer uma viagem no tempo interpretando grandes clássicos dos quatro garotos de Liverpool. Para as apresentações no centro de compras da Cidade Nova, Marcel conta ainda, que a banda vai contar com a participação de Leland Neto nos teclados.

“Essa formação foi criada exclusivamente para as apresentações no Sumaúma. Todos já fizeram ou ainda fazem parte de bandas que possuem trabalhos cover dos Beatles e estamos muito animados para esses shows. Preparamos um repertório bem bacana, viajando por todas as fases dos Beatles”, garantiu Marcel Graça, que faz cover do John Lennon.

O artista, que é funcionário público e trabalha com música há 16 anos, lembra que já teve diversas oportunidades de mostrar seu lado ‘beatlemaníaco’ para os amazonenses. Marcel fez parte da Black Mersey, uma banda cover dos Beatles, onde os integrantes faziam shows caracterizados e chegaram, inclusive, a se apresentar no Teatro Amazonas.

“Todos nós temos em comum essa paixão pelos Beatles e eu, inclusive, faço parte do fã clube Revolution. Ver o acervo do Mallagoli exposto aqui em Manaus foi uma coisa que me deixou muito feliz. Achei sensacional a iniciativa do Sumaúma de trazer a exposição, porque muita gente tem curiosidade sobre a banda, mas não tem oportunidade de sair da cidade para conhecer”, destacou.

Yellow Submarine

Destinado à crianças de 4 a 12 anos, o grande submarino amarelo continua “atracado” na praça de eventos do Sumaúma. O projeto que foi criado por Sylvia Navarro, traz a magia da música britânica em um espaço com uma série de atividades lúdicas, onde os pequenos podem se divertir por um período de 20 minutos.

Painel de controle e telas de TV com imagens do fundo do mar, sala sensorial e um mar de bolinhas, são apenas algumas das atividades oferecidas para a diversão das crianças. O último ambiente da atração é um grande jardim psicodélico, onde todos participam de oficinas de artesanato. O “Yellow Submarine” segue em funcionamento de 13h às 21h, até o dias 12 de fevereiro.

Com informações da assessoria