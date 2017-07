Banda Carrapicho abre o 61° Festival Folclórico do Amazonas

Zezinho Corrêa anima evento com a Banda Carrapicho -Foto: Divulgação

Nesta sexta feira, 28/7, a banda “Carrapicho” abrirá o 61º Festival Folclórico do Amazonas que, este ano, pela primeira vez, será realizado no Anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra, a partir das 20h. O festival segue até dia 9/8 e terá mais de 80 atrações.

Após a apresentação da banda Carrapicho, os grupos da Categoria Bronze iniciarão a disputa no festival. Apresentam-se neste dia: a “Quadrilha Cômica Bagaceiro na Roça”, a “Dança Nordestina Vingadores de Virgulino”, “Quadrilha Cômica Folia” e “Fuleiragem”, “Dança Alternativa União Hit Dance na Roça”, “Ciranda Molejo” e a “Dança Internacional Grupo Daraj – Academia de Danças Tribus”.

No sábado, 29/7, as apresentações continuam com a “Quadrilha Cômica Sansão e Dalila”, “Ciranda São Sebastião”, “Dança Internacional Cia. de A. Cênicas das Índias Orientais Jai-Oh”, “Quadrilha Duelo Reis do Faroeste”, “Cacetinho Tribo Jurupixunas”, “Quadrilha Cômica as Poderosas na Roça” e a “Dança Nordestina Cangaceiros de Asa Branca”.

Já no domingo, 30/7, a “Quadrilha Cômica Bichas Loucas”, “Quadrilha Tradicional Rosas da Noite”, “Dança Nacional Candomblé Afro”, “Dança Alternativa Furacão Misturas de Ritmos”, “Dança Nordestina Vingadores do Sertão”, “Tribo dos Muras”, “Ciranda Sedução de São Francisco” e “Quadrilha Cômica Garotas da Noite” fecharão o primeiro fim de semana do festival.

A programação completa está disponível no portal Viva Manaus, na aba 61º Festival Folclórico, pelo link www.vivamanaus.com/editais.

