Banda ‘Bates Motel’ se apresenta nesta quinta em casa de show do Vieiralves

O gastropub “Os Intocáveis” recebe a banda Bates Motel nesta quinta-feira (25), em uma noite de pop rock e metal. A casa localizada na Rua Rio Jutaí, nº 885, no bairro Vieiralves, abre às 22h, com o acústico de um dos integrantes, o músico Thiago Carvalho. O couvert artístico vai custar R$ 15.

Thiago Carvalho inicia seu set de voz e violão tocando um pouco de tudo. Covers de Kings of Leon, Snow Patrol, Red Hot Chilli Peppers e até mesmo Soad. Os clássicos também terão espaço, com hits de bandas como REM, Pearl Jam, Metallica e Beatles. O rock brasileiro também terá espaço, com Thiago tocando sucessos de Titãs, Biquini Cavadão, Raimundos, Cazuza e O Rappa.

Outro atrativo são três promoções, que estão pra lá de especiais: Os drinks Moscow Mule e Caipirinha virão em dobro, cerveja Original (600 ml) por R$ 9,99 e a long neck da Budweiser por apenas R$ 5.

Em seguida, ele se junta aos músicos Vitor Mascarin (vocal), Tutuka (baixo/vocal), Diego Cavalcante (guitarra) e Rafael Santana (Bateria) para dar início ao show da Bates Motel. Músicas de bandas como AC/DC, Charlie Brown Jr, Metallica, Nirvana, Raimundos, Pearl Jam, são os destaques do set-list.

Trazendo também o que há de melhor no mundo pop rock, o grupo fará covers de músicas do ‘Rei do Pop’ Michael Jackson. A apresentação encerra com um bloco especial de grandes hits nacionais dos anos 80 e 90, procurando agradar a todo tipo de público que estará presente no local.

“O especial (Nirvana) da semana passada foi incrível, o público está curtindo muito a evolução do nosso trabalho. Por isso estamos bem empolgados com esse retorno, ensaiando bastante e ansiosos por mais essa apresentação no palco do Intocáveis”, conta Thiago Carvalho, guitarrista e também vocalista da banda.

Os estilos metal e rock da banda foram influenciados por ícones tanto nacionais quanto internacionais desses gêneros. Porém, Vitor, Thiago, Tutuka, Diego e Rafael destacam as ‘gringas’ Velvet Revolver, Alter Bridge, Papa Roach, Linkin Park e Limp Bizkt como as principais referências para o som da Bates Motel.

