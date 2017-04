Banda 00:00 faz show beneficente nesta quinta

A 00:00 é a atração desta semana do projeto ‘Toca Rock – Santrio Convida’ realizado pelo grupo Santrio no Centro de Artes da Ufam (Caua). A banda com nome-símbolo, conhecida em Manaus como Midnight, vai apresentar o formato eletroacústico no show beneficente realizado nesta quinta-feira (13), a partir das 20h. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

A 00:00 abre a temporada do projeto no Caua que terá também a própria banda anfitriã como atração da noite. “É um ambiente diferente do que costumamos tocar, geralmente fazemos apresentações em casas noturnas. Ficamos bem contentes com o convite da Santrio”, diz o vocalista Moisés Martins.

Canções autorais da 00:00, como “Get Up”, “Don’t let your hands down”, “Living one more day” entre outras, estarão em foco no repertório. “Faremos uma apresentação diferente, sem bateria, uma concepção eletroacústica com destaque para as músicas autorais”, comenta o tecladista Alexandre Pedraça.

Idealizador do projeto, o músico e professor do Caua, Lucas Passos, destaca que valorizar a cena autoral estão entre os objetivos do “Toca Rock – Santrio Convida”. Ele é vocalista da banda anfitriã ao lado de Andrio Dias (Bateria) e Warllison Barbosa (Baixo/vocal). “A ideia surgiu para dar apoio às bandas de rock que produzem trabalhos próprios e que temos vínculo de amizade. Será a primeira edição em parceria com CAUA na direção do professor e mestre Paulo Roberto Simonett”, comenta. Formada há oito anos, a Santrio mescla autorais e covers de artistas como Rush, Dream Theater, Rodox, Oficina G3 e Periphery.

