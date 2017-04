Bancos suspendem atividades e greve afeta movimento no comércio

Nesta sexta-feira (28), data marcada para a Greve Geral, os bancos do Centro de Manaus também não estão funcionando. Muitas pessoas reclamaram da dificuldade de fazer pagamentos ou realizar outros serviços. Além disso, o movimento do comércio é fraco, apesar das lojas estarem de portas abertas.

Por volta das 9h, clientes dos bancos esperavam a posição dos gerentes sobre o funcionamento dos estabelecimentos. Em uma agência localizada na avenida Ayrão, chegaram a informar que o Sindicato dos bancários tinha liberado os trabalhos, mas a situação sofreu uma reviravolta e as atividades foram canceladas.

Segundo testemunhas, em uma agência bancária, na rua José Clemente, um sindicato impediu que os agentes de segurança trabalhassem e, consequentemente, encerrou as atividades no local. Agentes do mesmo sindicato permaneceram no estabelecimento para fiscalizar as atividades dos vigilantes, fazendo fotos para comprovar que os funcionários não trabalhavam.

Em outros bancos, localizados na avenida Eduardo Ribeiro, clientes buscavam informações sobre como proceder realizar serviços por meio de outras ferramentas. Entre eles estava a técnica de hemoterapia, Hilda Lima, de 55 anos, que tentava pagar a parcela de sua casa. “Cheguei aqui e não está funcionando. A preocupação é se vão liberar os juros se eu não pagar hoje. É complicado, sou a favor da greve devido a aposentadoria, mas está afetando os serviços”, lamentou.

Já a beneficiária do INSS, Ângela Maria Feitoza, 46, estava preocupada com os vencimentos de boletos. “O problema é o que vai ser cobrado de juros e correção monetária. Eu consegui o dinheiro hoje e não quero pagar a mais”, explicou.

Comércio

No Centro, as lojas abriram normalmente, mas muitos vendedores contaram que, devido à greve, alguns colegas faltaram e há pouca movimentação de clientes. Ainda conforme os trabalhadores, o movimento no comércio está fraco para uma sexta-feira de fim de mês.

“O pessoal tá evitando sair, pois não sabem se vai ter ônibus, se as lojas estão abertas. Com a incerteza, as vendas ficam paradas”, relatou a gerente de uma lojas de roupas, Lúcia Valéria Martins.

