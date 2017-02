Banco do Brasil fechará três agências no AM a partir do dia 18 deste mês

No próximo dia 18, Manaus deverá perder três agências do Banco do Brasil localizadas nos bairros Praça 14 de Janeiro, na Zona Centro-Sul, São José, na Zona Leste e a unidade do Manaus Plaza Shopping localizada na avenida Djalma Batista.

De acordo com a gerência da instituição financeira em Brasília, as mudanças fazem parte da reorganização da empresa no país inteiro, conforme anunciado no ano passado. As três primeiras grandes migrações já ocorreram em janeiro nos dias 14, 21 e 28 e outras duas migrações estão programadas para acontecer nos dias 11 e 18 de fevereiro, esta última que irá afetar o Amazonas.

A mudança de agência é automática e os clientes não precisam fazer qualquer procedimento adicional e podem manter seus cartões e senhas para transações na nova agência, mesmo que haja alteração no número da conta.

As contas das agências extintas serão migradas com o mesmo número para outras agências, denominadas agências “madrinhas”, caso não haja numeração de conta idêntica na agência de destino. Se houver, será gerado novo número de conta, o qual será informado pelo banco assim que o processo for concluído.

O presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas Bancárias do Amazonas (Seeb-AM), Nindberg Barbosa informou que o sindicato não tem reivindicações com relação às alterações porque não haverá prejuízos aos funcionários.

Entretanto, no início do anúncio se mostraram contrários às mudanças a partir do momento que irão levar prejuízo social às pessoas que precisam das agências próximo. “Os colegas não terão perda de função porque serão realocados, mas a princípio fomos contra os fechamentos porque a localidade perde uma representação federal nos bairros distantes de Manaus”, comentou.

Localidade

O autônomo Lúcio Flávio Pereira, 45, é morador do bairro Praça 14 e disse que não irá sentir tanto a falta da agência do Banco do Brasil no bairro. “A minha agência fica na rua Costa e Silva, então não utilizo muito aqui no bairro. E toda minha movimentação bancária faço pela internet, não sou beneficiário de nenhum programa social do governo e só vou à minha agência quando tenho problemas com senha ou cartão”, frisou.

Redimensionamento

Por meio de nota, o Banco do Brasil esclareceu que busca rever sua rede de pontos de atendimento para eficiência operacional e adequar os canais às demandas de seus clientes. “O redimensionamento busca ampliar o investimento no atendimento digital, retomar índices de rentabilidade compatíveis com os do mercado e garantir a sustentabilidade dos negócios”, diz o texto.

O redimensionamento analisou a proximidade de agências, o sombreamento entre dependências e pontos de atendimento e o comportamento dos clientes em cada praça.

A estatal ressaltou que nenhum município onde o banco esteja presente ficará desassistido. “Todas as cidades que possuem uma agência física permanecerão com um ponto de atendimento do Banco do Brasil”.

Joandres Xavier

EM TEMPO