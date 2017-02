Banco da Amazônia tem recursos de R$ 1,2 bi

Para 2017, o Banco da Amazônia vai disponibilizar R$ 1,2 bilhão em recursos para fomento e investimentos na região. Esse valor é 33,3% a mais do que os R$ 900 milhões ofertados em 2016.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (6) durante a posse do novo superintendente do Banco da Amazônia no Amazonas, Nélio de Jesus Gusmão, substituto de Miguel Nuno, que deixa o cargo para retornar à gerência geral do banco em Belém do Pará.

No ano passado, o Banco da Amazônia registrou, aproximadamente, 3 mil contratos para fomento que somaram o valor de R$ 500 milhões em recursos voltados para investimentos em diferentes setores. Nélio Gusmão disse que assume a nova superintendência com desafio de continuar com apoio financeiro, atendimento aos projetos e fortalecer as parcerias que a entidade já possui além de ampliar o desenvolvimento da região.

“Estamos prontos e alinhados com o governo do Estado, com as entidades de classe para fazer do Amazonas o potencial que sempre foi por meio do apoio financeiro com o Banco da Amazônia”, disse.

Interior

Como meta, o novo superintendente quer continuar levando ao interior do Estado o desenvolvimento presente na capita amazonense. “Sabemos dos problemas logísticos que o Amazonas tem. As oportunidades de negociações, às vezes, se acumulam apenas na capital, mas o Estado é bem mais amplo. A gente estende que comércio e indústria tiveram uma queda significativa nos setores de comércio e indústria principalmente, então é enxergar dentro desse cenário as oportunidades para continuar gerando apoio e fortalecendo esses setores”, finalizou o novo superintendente.

Por sua vez, Miguel Nuno, que deixa o cargo de superintendente no Amazonas, falou dos maiores desafios do banco, que foi fazer a aplicação dos recursos em todos os municípios do Amazonas, bem como cumprir a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Por outro lado, ele enalteceu o atual momento da economia nesse começo de ano, que na avaliação dele, começou com um cenário melhor do que 2015 e 2016.

“Os projetos que foram adiados, hoje vêm para nós com outros níveis de confiabilidade e otimismo do empresariado. Também deixamos a gestão com uma redução da taxa de juros em 7%, o que deve ser daqui para frente um diferencial competitivo muito forte. Agora nessa nova gestão do Nélio, tenho certeza que vai colocar nosso banco a níveis nunca antes alcançados”, finalizou Nuno.

Hoje o Banco da Amazônia atua em quase 90% dos municípios do Amazonas, sendo responsável por quase 60% dos créditos de fomento no Estado do Amazonas.

Neste ano além de ter mais recursos, o banco começa 2017 com a taxa de juros do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) mais barata com, 7,65% ao ano, abaixo do que era em 2016 11,24%.

Joandres Xavier

EM TEMPO