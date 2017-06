Banco coloca R$ 1 bilhão à disposição da produção rural no Amazonas

O crédito é destinado tanto para microempreendedor individual, quanto para grandes empresas e indústrias – Divulgação

As primeiras contratações de financiamento para impulsionar a atividade de produtores rurais no Amazonas devem atingir, até o fim deste mês, um montante de R$ 25 milhões. A estimativa vem da superintendência do Banco da Amazônia no Amazonas e Roraima, responsável pela operação da rota do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). O fundo está disponibilizando um total de R$ 1 bilhão em financiamento para capital de giro e aquisição de máquinas e equipamentos desde o dia 19 de maio no Amazonas.

O superintendente do Banco da Amazônia, regional Amazonas e Roraima, Nélio Gusmão, em visita institucional à sede do jornal Amazonas EM TEMPO, ontem (5), para reafirmar parceria de cooperação, disse que, logo após o lançamento, a rota do FNO recebeu um volume significativo de operações e iniciou a internalização dessas propostas, identificando o público-alvo.

Nélio explicou que as operações estão recebendo um carimbo diferenciado dentro do banco, objetivando dar um tratamento exclusivo para que os produtores tenham acesso a financiamento de capital de giro e aquisição de máquinas e equipamentos mais rápido. “Estamos dando uma celeridade maior para que esses recursos cheguem mais rápido possível ao contratante”, comenta Nélio.

Ao mesmo tempo, a rede de agências do Banco da Amazônia busca realizar um trabalho de proximidade com esse setor de empresários para mostrar os benefícios dessa aquisição com recursos do fundo constitucional, visando ao fortalecimento e estímulo à empresa desse pequeno produtor, por meio de movimentação e aprimoramento tecnológico qualificado.

O objetivo é garantir melhoria na competitividade do agronegócio do Amazonas, para que o empresário tenha condições de melhorar sua eficiência no processo produtivo e que possa ter uma renovação de frota que vá reduzir os gastos de manutenção com os veículos. “Queremos demonstrar que existe a possibilidade de continuar investindo com recursos baratos e ainda assim ter um retorno sobre o negócio”, reforça Nélio Gusmão.

