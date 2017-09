Bancários do Amazonas descartam greve anual

De acordo com diretor social do Seeb-AM, Rômulo Leite, a greve está descartada, ao menos no que diz respeito à campanha salarial, porque durante as negociações do ano passado, os empresários se comprometeram em cumprir com os acordos nos próximos dois anos, no caso, 2017 e 2018. “A greve está descartada no momento, em termos de reajuste ou reposição da inflação porque os empresários já garantiram o cumprimento desses e outros acordos. Se houver greve, será por uma alguma causa pontual e isolada, trabalhista”, detalhou.

Leia mais: Entenda como a violência contra a mulher gerou prejuízo de R$ 1 bilhão na economia

Durante as negociações de 2016, em mesa com os empresários donos de bancos, Rômulo Leite informou que ficou acertada na campanha salarial que os bancos irão pagar a reposição da inflação (INPC) de cada ano e mais 1% de ganho no teto da categoria. “Foi um acordo de dois anos, no qual os empresários garantiram em mesa, durante as negociações, esses direitos para a gente, além do pagamento da participação em lucros e resultados da empresa e reajuste nas outras verbas como tíquetes, por exemplo”, completou.

Com a data base em 1º de setembro, a categoria tem uma previsão de receber o pagamento dos reajustes até o fim do mês de setembro. “Nosso pedido todo ano é reposição e ganho real e já estão garantindo isso. Outros pontos nós vamos verificando em reunião permanente com os bancos em São Paulo, colocando assuntos pontuais como saúde e segurança em pauta”, ressaltou.

Ano passado no Amazonas, a greve foi aprovada, por unanimidade, pelos trabalhadores – foto: arquivo em tempo

O mestre de obras, Antônio Freitas, 53, lembrou que os bancos vivem lotados, e a greve apenas agrava o problema, porque atrasa ainda mais os compromissos dos usuários. “Em todos anos em que houve greve, fui prejudicado, inclusive quando ganhei uma ‘quina’ na Mega Sena, tive que dar uma porcentagem para retirar na loteria, a caixa estava em greve. Se continuar sem greve, mantém o padrão de agências cheias, o que é bom até para os bancos.

O servidor público Paulo Ferreira, 41, explicou é um benefício ao usuário não ter que enfrentar novamente uma greve dos bancos e disse que não concorda com o movimento. “O usuário só tem a ganhar sem aquela greve que sempre nos prejudica. Apesar de ser um direito dos trabalhadores, toda a sociedade sai prejudicada pelo excesso e falta de acordo entre patrão e empregado, ainda bem que esse ano não temos”, disse.

Negociação

A Federação Nacional dos Bancos reafirmou a aprovação da proposta dos bancos com a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) referente ao período de 1° de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2018. Os salários serão reajustados pelo Índice Nacional Preços ao Consumidor (inflação) de setembro de 2016 a agosto de 2017, acrescido de aumento real de 1%, com as compensações previstas na CCT.

A greve dos bancários ocorria ano após ano, trazendo transtorno e tormento para a população e, em 2016, teve a maior duração desde o ano de 2004. A greve iniciou no dia 6 de setembro de 2016 e com direito a rodadas de negociações frustradas até os patronais apresentarem a proposta em questão.

Joandres Xavier

EM TEMPO

Leia mais:

Presidente do Bradesco afirma que retomada de crescimento está próxima

Economia burra: 8 atitudes que podem gerar prejuízos

Desempregados usam a economia criativa para ganhar dinheiro